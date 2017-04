Au programme de ce samedi : atelier fabrication de pain, stands d'acteurs ruraux et conférence gesticulée sur la paysannerie aujourd'hui. L'idée des jeunes du MRJC : rassembler tous les citoyens autour de cet enjeu capital de notre société aujourd'hui.

"Les jeunes sont fiers d'habiter en milieu rural. Et ils ont envie de s'investir et de se bouger pour animer leur village" explique Thomas Fauvarque, permanent du MRJC de Haute-Savoie.

"T'es rien sans agriculture", le programme :

Samedi 22 avril 2017 :

- 14h30: accueil

- 15h : Petite présentation de la journée

- 15h30-17h30 : visite d'exploitation, fabrication de pain, Table ronde.

La table ronde "Agriculture et Société: des préjugés à la réalité" avec en intervenants: les JA, la Confédération Paysanne; Annick Goetschy professeur à la MFR des dronnières et au centre d'élevage à Poisy.

- 17h30-19h : forum agricole et associatif

- 19h : repas

- 20h30 : conférence gesticulée "Du tracteur à l'âne ou la prise de conscience politique d'un paysan (decriptif ici)

- 23h : Groupes

Dimanche 23 avril 2017:

- 9h: Atelier d'éducation populaire (avec le conférencier gesticulant) "Installer des paysans sur le pays de fillières"

Tarifs :

Conférence seule: 9€

Repas seul: 7€

Les deux: 16€

Les deux en prévente: 14€ (merci de vous inscrire à hautesavoie@mrjc.org ou 04 50 33 09 12)

Enfants (moins de 10 ans): sur place 10€; en prévente 8€.