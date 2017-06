Trinifest : une fÃªte paroissiale qui se transforme en gros festival !

La paroisse a décidé de voir grand. Une manière de fêter tout ce qui se vit en Eglise, entre les communautés de cette grande paroisse et en lien avec le territoire. Tous les Mouvements et Services présents sur la paroisse se sont associés pour proposer des jeux, repas, discussion, concert, etc.



Programme du Trinifest à la Sapinière de Fillinges

Samedi 10 juin :

- Enregistrement d'une émission de RCF en public : 14h30

- Jeu intergénérationnel : 15h00 - 16h30

- Théâtre de marionnettes : 16h30 - 17h00

- Partages et discussions autour de la foi - Éveil à la foi (3-7ans) - Chasse au trésor (7-11ans) : 17h00 - 18h30

- Baptême : 18h30

- Concert du groupe de musique Pop/Rock Catholique ADORA : 20h30

Pendant toute l’après-midi :

Réconciliation à l’écart avec un prêtre, église ouverte jour et nuit pour se recueillir, forum présentant des mouvements (MEJ, scouts, MRJC, etc ), rencontre avec différents témoins, restauration rapide (frites, hot-dogs, crêpes, etc)

Dimanche 11 juin :

- Grand Messe en plein air (abritée en cas de mauvais temps) : 10h00

- Apéritif animé par l’Harmonie Municipale de Fillinges

- Repas paroissial sur réservation : 12h30, 15 € adultes 9 € enfants (jusqu’à 12 ans)

- Kermesse et Jeux en tous genres : 14h00