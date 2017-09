Un lieu d'échange pour les étudiants chrétiens

Une cuisine, une grande table, un canapé. Les étudiants investissent leur salle tous les quinze jours au centre Jean XXIII d'Annecy-Le-Vieux. Ils étudient à l'I.U.T, aux Beaux-Arts ou à l'école d'infirmière. Et ils ont envie d'échanger autour de la foi. Après le repas, place au topo préparé par deux étudiants.

"On n'est pas chrétien tout seul"

Pas de tabous dans les thèmes abordés : "on a déjà parlé du mariage des prêtres ou de l'homosexualité" raconte Ludovic, président du CCU. Les réunions sont accompagnées par un prêtre. Et l'idée, c'est de partager autour de la foi et de débattre. "Cela nous permet de nous forger une opinion, d'approfondir notre foi. On n'est pas chrétien tout seul" souligne Ludovic. Un centre ouvert à toutes les confessions chrétiennes. Et même à des jeunes athés interessés par la spiritualité.

Plus d'informations sur le Site Internet du CCU



Aussi au sommaire de cette émission :