Un nouveau jeune prêtre en Haute-Savoie !

A l’heure où les vocations sont rares, le parcours d'Olivier Fleau interpelle. "J'ai commencé à me poser la question de la vocation religieuse à partir de ma confirmation. J'ai ressenti une envie très forte de devenir prêtre au moment des JMJ de Cologne. Puis j'ai commencé à travailler. Et la question est revenue intérieurement et m'a relancé de plus en plus". Quand il a choisi la vie religieuse, il s'est naturellement tourné vers les Oblats de Saint-François de Sales : "J'ai tellement bien grandi avec eux, en étant élève au collège et au lycée Saint-Michel à Annecy. Puis comme salarié dans l'établissement."

"La vie communautaire appelle. On n'a pas envie de se retrouver tout seul."

Les congrégations religieuses suscitent encore des vocations aujourd'hui. Et ce n'est pas étonnant pour le jeune homme : "La vie communautaire appelle les gens. On n'a pas envie de se débrouiller tout seul dans une maison. On sent qu'on est plus fort à plusieurs". Prochaine étape pour Olivier : finir l’année scolaire aux Etats-Unis, dans un établissement tenu par des oblats. Il va perfectionner son anglais et revenir avec des idées dans le domaine de l’éducation.

