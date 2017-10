Une comédie musicale pour les 200 ans des sœurs de Mormaison

Voilà déjà 200 ans que le père Monnereau a créé l’ordre des Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, c’était le jeudi saint de l’année 1818. Le 19 mars prochain cela fera donc 200 ans que cette ordre religieux qui a tant fait pour la Vendée existe.

Pour fêter cette anniversaire, celle que l'on appelle les sœurs de Mormaison ont décidé de créer une comédie musicale. Elle s’appelle l’Hotel du Cœur et elle sera jouée par des jeunes. Nous avons déjà parlé il y a quelques mois. Nous nous étions glissé au cœurs des répétitions qui se déroulaient au lycée st François d’Assise.

Aujourd’hui, on connait les dates des représentations , la billeterie est ouverte. Pour en parler avec nous, Sœur Nadia, supérieure des Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, et par téléphone, sœur Anne-Lise qui a dirigé une partie de l’organisation et du déroulement des répétitions de cette comédie musicale.



-le jeudi 30 novembre 2017 à 20h30 à Fontenay le Comte

(espace René Cassin, 70 avenue de la gare)

-Le mardi 5 décembre 2017 à 20h30 à la Roche sur Yon

(Amphithéâtre Réaumur, 28 boulevard d’Angleterre)

-Le dimanche 21 janvier 2018 à 14h30 à la Roche sur Yon

(Amphithéâtre Réaumur, 28 boulevard d’Angleterre)

Tarif : 12€/adulte ; 5€/jeune de 4 à 16 ans