Une pause spirituelle pour les mamans !

"Les mères d'aujourd'hui sont souvent fatiguées. Et pourtant, elles restent la pierre angulaire du foyer. L'idée c'est de leur permettre de se reposer physiquement, intellectuellement et dans le coeur du Christ" explique Nathalie Doher, l'une des femmes à l'initiative de cette proposition.

"Chaque maman sait ce dont elle a besoin : tout est proposé, rien n'est obligé", souligne Nathalie.

Les journées se dérouleront à la Basilique de la Visitation d'Annecy, avec l'aide des religieuses. L'accueil et le repas servi permettront échange et convivialité. Le reste du temps : silence ! Avec des propositions tout au long de la journée : topo sur Saint-François de Sales, prière, temps libre dans les jardins, confession, adoration, messe et même sieste !



Aussi au sommaire de cette émission :

Inauguration de la Maison du Diocèse rénovée à Annecy

Un concert de Rumba congolaise au Brise-Glace, pour soutenir des demandeurs d'asile soutenus par un prêtre

La découverte musicale chrétienne de la semaine : le groupe Yatal

Première journée "Pause Maman" :

Le jeudi 1er juin 2017 à la Basilique de la Visitation d'Annecy, de 8h30 à 16h.

Pour s'inscrire : gwendecastel@gmail.com. Inscrivez-vous au plus tard 3 jours avant pour pouvoir profiter du repas servi par les soeurs.