Alsace | Dicton : Déplacer les montagnes

Nous avons tous en mémoire quelqu’un qui a tenté de déplacer les montagnes pour nous, nos parents ? Un ami ? Notre conjoint ? Et nous, avons-nous déjà tenté de déplacer des montagnes pour nos proches ?

Dans l’évangile de Matthieu, Jésus enseigne ses disciples depuis un certain moment. Il fait des miracles, guérit des personnes malades en grand nombre… Un jour, on lui amène un épileptique démoniaque… les disciples de Jésus n’ont pas réussi à le guérir… Ils s’étonnent et demandent des explications de Jésus … pourquoi n’avons-nous pas réussi ? Que faut-il donc faire ? Bref, que nous manque-t-il ?

La réponse de Jésus à ses disciples est simple, claire et précise : la foi !

Il illustre sa réponse avec une image :

« Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne : “Transporte-toi d’ici jusque là-bas”, et elle se transportera ; rien ne vous sera impossible. » (Mt 17,20).

Mais cette foi est-elle suffisante pour réaliser l’impossible ? Dans la première lettre aux chrétiens de Corinthe, Paul y ajoute un autre ingrédient. La foi ne fait pas tout. Sans l’amour… la foi n’est rien :

« J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. » (1 Co 13,2)

« Déplacer des montagnes » : voici donc une belle expression qui appelle à notre foi, ou notre confiance, notre espérance et notre amour.