Au monastère de Boulaur, des carottes au goût de paix

"CONTEMPLATION", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION "COMMUNE PLANÈTE" - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo chaque vendredi.

> En savoir plus

Soeur Anne témoigne de ce vivent les soeurs au jardin :

"Dans mon monastère, nous accueillons beaucoup de familles. Et une des spécificités de notre hotellerie, c'est que les enfants, même les plus petits, y sont les bienvenus. Nous avons bien souvent l'occasion de constater, mes soeurs et moi-même, que les mères de familles nombreuses sont des artisans de paix, qui mériteraient un casque bleu, plus que tous les soldats de l'ONU. Elles veillent à ce que chacun trouve sa place dans la fratrie, que les uns et les autres s'entraident, qu'un plus grand ne fasse pas d'ombre aux plsu petits, que chacun ait tout ce qui lui faut pour grandir harmonieusement et donner le meilleur de lui-même.

A Boulaur, nous avons aussi un jardin et, depuis quelques années, nous utilisons des méthodes de permaculture pour le travailler. Un jour, en récréation, nous avons demandé aux soeurs comment se passait leur travail. L'une d'elles a répondu en riant : "eh bien cela se passe bien, en fait, nous avons simplement à faire la mère de famille, à placer chaque légume au bon endroit pour qu'il trouve sa place dans l'équilibre du jardin, à avoir un oeil sur chacun, à surveiller qu'un grand n'écrase pas un petit, qu'un gourmand ne pique pas sa part au voisin. Bref, à apporter à tous ce dont ils ont besoin. Ensuite, ça va tout seul, chacun grandit harmonieusement et porte du fruit. Nous, nous ne sommes que des artisans de paix."

J'ai bien souri de la réplique, et me suis dit le soir, en croquant mes carottes, que la paix du jardin avait très bon goût."