Banneux étoile et source - 31 décembre 2020 à 20:00

François-Xavier Nève

Né à Liège en 1946, François-Xavier a enseigné la linguistique et la phonétique à l’ULg de 1977 à sa retraite en 2013. Membre d’une trentaine d’associations liégeoises, dont l’Émulation (en congé pour le moment) et la Littéraire, la Maison de la Science, le Jardin botanique et Liège demain. François-Xavier Nève a publié une bible pour les jeunes en 10 volumes de 144 pages chacun : La Fresque biblique ; trois essais d’exégèse chrétienne : Les Animaux de la bible, allégories et symboles, Les Nourritures de la Bible, Les Femmes dans la Bible (Paris : Gerfaut) ; plusieurs essais de théologie et de sociologie. Membre fondateur bénévole de RCF à Liège en 2004, François-Xavier anime trois émissions : Les Deux Compères avec Marcel Stiennon, L’e muet qui en dit long avec Isabelle Califice et Banneux : étoile et source avec le recteur des sanctuaires mariaux, Léo Palm.