"Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur !" Lc 19, 38

Tout au de la semaine, Elisabeth Hériard, iconographe et presbytera, nous guide dans la prière. Nous méditons sur l'épitre et l'Evangile du jour selon le calendrier liturgique byzantin. Aujourd'hui nous écoutons 3 Jn 1, 1-15 et Lc 19, 29-40 et Lc 22, 7-39.