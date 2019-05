Animé depuis tout petit par les arts et la création, Brunor auteur de BD à succès, a collaboré avec des journaux comme "La Croix, Familles Chrétiennes, ou Tintin reporter".



Il est passé par nos studios pour évoquer son parcours atypique et nous mener sur le chemin de son enquête scientifique et spirituelle, au micro de Wahid Selmi.