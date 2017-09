Cap sur la Colombie pour remplir une mission chrétienne

Une famille tourangelle part deux ans en Colombie : Soline, Marin et leurs fils Gaspard Castel. Le couple a décidé de changer de vie, de relever un défi et d'être utile à travers une mission de volontariat pour l'ONG Fidesco. Cette ONG catholique cherche régulièrement des volontaires pour aider des populations fragiles dans des pays en développement. Découvrez les motivations de Soline et Marin et leur mission sur place à Bogota.