Ce qui nous met en deuil

Il n'y a pas un deuil, il n'existe que des deuils. Le deuil est une épreuve qui est personnelle et dont les mouvements émotionnels, spirituels, symboliques, intellectuels, sociaux et culturels sont uniques à chacun. Si certaines formes, que l'on nomme parfois "étapes", "stades" ou autres, semblent se retrouver à chaque épreuve, elles ne sont pas linéaires, ni de même intensités et pas toujours existantes pour tous. C'est pourquoi, il est préférable de parler de chemins, et d'aborder les deuils comme une spirale qui va, vient, retourne et avance vers non pas l'oubli, mais vers un espace apaisé où la reconstruction du vivant peut de nouveau resplendir.