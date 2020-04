Comment comprendre tant de souffrances dans nos vies?

VIVEZ PÂQUES ET LA SEMAINE SAINTE EN DIRECT SUR RCF - Dans ce contexte de confinement lié à l’épidémie de Covid-19, toutes les équipes RCF se mobilisent pour vous faire vivre en direct la Semaine sainte et Pâques. Ainsi, nous proposons à nos auditeurs une programmation autour de trois axes : DONNER DU SENS, PRIER et ACCOMPAGNER.

Ce Vendredi saint restera longtemps gravé dans notre mémoire. En ce jour où les chrétiens du monde entier commémorent la mort du Christ sur une croix, des milliers d’hommes et de femmes sur notre planète sont en train d’agoniser et de mourir du coronavirus.

Pourquoi tant de souffrances ? C’est cette question que se posent les malades leur famille mais chacun d’entre nous en regardant non seulement les informations mais aussi chacune de nos vies. Pourquoi tant de souffrances dans notre condition humaine ? Que nous dit la Passion du Christ sur cette question abyssale ?