Confinement: une période propice à l'oraison

"Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret" (Mt 6, 6)

[Dossier] La France face à l'épidémie de coronavirus - Alors que des mesures exceptionnelles ont été annoncées pour lutter contre le coronavirus, RCF vous propose un dossier spécial. Comment continuer à vivre malgré les restrictions imposées par l'État pour lutter contre le coronavirus ? Comment continuer à vivre sa foi alors que les messes et les célébrations ont été interdites ?

> Voir le dossier de RCF

Face à l'épidémie de coronavirus, des mesures sont prises pour inciter les Français à rester chez eux le plus possible. Alors que l'on évoque une grave crise sanitaire, il est tentant de céder à l'angoisse et à la panique : en ces temps troublés, marqués par l'incertitude, comment prier ? Que demander à Dieu ? La période de confinement est propice à la redécouverte de l'oraison et de l'Évangile. Nous vous proposons de réentendre cette émission HALTE SPIRITUELLE consacrée à l'oraison, avec cinq grands mystiques chrétiens.



Ce que nous apprennent les grands mystiques chrétiens

Thérèse d’Avila, Jeanne d’Arc, Madame Guyon, Thérèse de Lisieux, Thomas Merton. En lisant les textes de ces grands mystiques chrétiens, Fabrice Midal a redécouvert l'oraison, non pas comme une technique mais une façon d'être, qui consiste "à se laisser toucher par le fait qu'on est aimé et que l'on aime". En Occident on a tendance à plébisciter la méditation orientale alors que nous sommes héritiers d'une tradition chrétienne "d'une richesse inouïe" et "malheureusement très peu connue". Pour Fabrice Midal il est essentiel de montrer que "la méditation n'est pas qu'une technique de gestion du stress pour être plus efficace et performant mais qu'elle est une manière de retrouver un sens de présence et d'amour".



Thérèse d'Avila, déconcertante de simplicité



©Wikimédia Commons - Thérèse d'Avila

Inspirée de l'exemple des ermites latins du XIIe siècle, Thérèse d'Avila (1515-1582) a voulu refonder une tradition de contemplation profonde. Où "l'essentiel c'est l'essentiel". La réformatrice du carmel a écrit: "L'oraison n'est qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu dont on se sent aimé." Voilà qui pour le philosophe est "déconcertant de profondeur et de simplicité".

Déconcertante aussi, la gratuité totale dans laquelle se pratique l'oraison à la lueur de sainte Thérèse d'Avila. Si l'on est dans une disposition "de présence, de confiance", l'oraison "donne de la lumière à tout ce que l'on fait". Fabrice Midal dit avoir découvert la gratuité de l'oraison: "Se poser dans l'essentiel, pour rien."



JEANNE D'ARC, LA NUDITÉ EXTRÊME DE L'ÊTRE



©Wikimédia Commons - Jeanne d'Arc

Figure souvent récupérée à des fins politiques, Jeanne d'Arc n'a pas été qu'une meneuse d'homme. Fabrice Midal, qui a lu la retranscription de son procès - "un document incroyable" - se dit "saisit" par "une telle nudité". Devant tous les intellectuels de son temps, la jeune femme a su être "déconcertante de pureté". A la question qu'on lui posa, "Etes-vous en état de grâce?", elle répondu "Si je n'y suis que Dieu m'y mette et si j'y suis que Dieu m'y garde". Une telle finesse dans la réponse fait dire au philosophe que l'on voit là l'Esprit saint à l'œuvre. Jeanne manifeste ainsi la pureté de l'amour qui l'habite.

Entre action et abandon, la vie de Jeanne d'Arc nous enseigne un autre rapport à soi. Elle qui a choisit l'amour du Christ dans un abandon profond, est devenue chef de guerre. La vie et la personnalité de Jeanne n'en sont pas à un paradoxe près. Petite paysanne devenue "homme de guerre", elle a de surcroît a revendiqué n'avoir jamais tué personne. Et surtout, alors que l'on a tendance à opposer l'action et la passivité, elle propose cette forme d'action où l'on se laisse agir par quelque chose d'autre que soi-même. "Il y a une présence plus grande au cœur de nous-mêmes."

ÉCOUTER ► Jeanne d'Arc, "le langage même de la poésie"

MADAME GUYON, SPIRITUALITÉ DU PUR AMOUR



©Wikimédia Commons - Madame Guyon

Issue de la petite noblesse, Jeanne-Marie Bouvier de La Motte (1748-1717) avait peu d'éducation et tombait souvent gravement malade. Enfant délaissée par sa mère, elle est mariée de force à un homme brutal - Jacques Guyon. A la mort de celui-ci elle se tourne enfin vers ce qui l'appelle au plus profond d'elle, la voix de l'oraison. Elle publie notamment son "Moyen court et très facile de faire oraison que tous peuvent pratiquer très aisément" qui remporte un franc succès auprès des protestants. Sévèrement critiquée par un certain nombre de théologiens catholiques qui l'accusent de quiétisme, elle devient toutefois le maître spirituel de Fénelon et de nombreux autres disciples. "En condamnant Madame Guyon, explique Fabrice Midal, on n'a plus du tout compris ce qu'était l'oraison", assimiliée à de l'égocentrisme et au désintérêt de l'autre.

Le message de Madame Guyon a ceci d'intemporel qu'il place le détachement au cœur de l'oraison. Il est à la portée de chacun, y compris ceux qui n'ont pas de compétences intellectuelles élevées, de s'autoriser simplement à être et à être aimé. Pour Fabrice Midal, sa spiritualité du "pur amour" va jusqu'à l'oubli de soi pour faire place à quelque chose d'autre que soi. Elle va même jusqu'à formuler cette "hypothèse absurde" mais qui dit toute la gratuité de l'amour: "Même si je savais que l'allais en enfer, il faudrait que j'aime Dieu."

L'ORAISON CHEZ THÉRÈSE DE LISIEUX, LA RIGUEUR DE L'AMOUR



©Wikimédia Commons - Sainte Thérèse de Lisieux

"La grande grâce que je reçus fut de découvrir que Thérèse de Lisieux fut une sainte authentique et non une pieuse petite poupée pour vieille femme sentimentale, a déclaré Thomas Merton. Ce n'est pas seulement une sainte mais une grande, une des plus grandes saintes, une sainte extaordinaire !" Mystérieuse figure de foi que cette jeune fille morte à 24 ans et devenue Docteur de l'Église !

Pour Fabrice Midal, elle nous enseigne une rigueur dans l'amour: "Elle ne cherche pas une expérience doucâtre, confortable." À aucun moment sainte Thérèse n'a recherché de vision ou d'apparition, qui la consolerait. L'oraison pour elle n'est pas un moment de tranquillité mais "un geste d'amour pour l'humanité tout entière".

ÉCOUTER ► Sainte Thérèse de Lisieux, "une destinée absolument magnifique"

THOMAS MERTON, UNE SPIRITUALITÉ EXPLORATRICE



©Wikimédia Commons - Thomas Merton

Thomas Merton (1915-1968) a mené une vie dissolue jusqu'à sa découverte de l'oraison. Thomas Merton a d'abord beaucoup étudié les Pères du désert. Puis il a voulu devenir ermite. entré ches les trappistes, il a raconté son histoire dans ce qui deviendra le best seller "La nuit privée d'étoiles" (1951). Ses prises de position contre le racisme, la guerre au Viet Nam et la course aux armements ont beaucoup choqué et agacé.

On lui a reproché une vie inactive depuis son monastère, sa vie d'oraison était pour lui une façon d'être encore plus dans le monde. Il a écrit: "Le moine ne se contente pas de fuir l'horreur d'un monde coupable pour se réfugier dans l'innocence satisfaite et irresponsable du cloître, même s'il semble être lui-même sans pêché actuel il doit prendre sur lui le péché du monde." Sa spiritualité à lui est "exploratrice, et non pas une simple soumission à l'autorité", pour Fabrice Midal. "Un homme à la recherche d'un saut dans l'ouverture inconditionnelle."

Émission enregistrée en juin 2016