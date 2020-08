De l'angoisse de vivre à l'intranquilité évangélique

Dès l'enfance on fait l'expérience de l'inconfort : jeté dans la vie, l'être humain expérimente la solitude, la frustration, le manque et le besoin. Un inconfort universel qui fait partie de la vie. "Il y a une violence derrière ça", admet Marion Muller-Colard. Pour autant, la théologienne n'envisage pas de fuir cette angoisse existentielle qui pousse nos contemporains vers "une quête effrénée du paradis perdu". Elle a publié "L'intranquillité" (éd. Bayard) : un titre qu'elle emprunte à Fernando Pessoa, auteur en 1984 du "Livre de l'intranquillité", dans lequel elle se retrouve. Même si pour elle, le livre de l'intranquillité c'est surtout la Bible. Et la position intranquille, une forme de sagesse.

Se montrer proche du réel n'est pas se tenir au plus près d'un mouvement continuel ?

Vertus du questionnement

"Beaucoup de drames humains proviennent de la fixation des choses." On a beau être croyant, laissera-t-on une naissance, une rencontre intime, nous bouleverser au plus profond ? Enfant, Marion Muller-Colard "agaçait" les adultes, en les empêchant de se lover dans une assurance éloignée des grandes questions existentielles. Plus tard elle a eu "la chance de rencontrer d'autres intranquilles". On lui disait "tu es compliquée". Installée avec son mari et ses enfants dans le Ballons des Vosges, Marion Muller-Colard a fait un choix de vie loin de l'agitation des villes mais son questionnement incessant la mène au cœur de la nature humaine.

de l'angoisse qui paralyse à l'intraquillité qui dynamise

Est-il possible que l'angoisse existentielle devienne une chance ? Ce sur quoi on a si peu de prise, peut-il être converti en "intranquillité" ? "Nous sommes héritiers du nomadisme philosophique et existentiel, il nous est interdit de poser nos bagages au même endroit." Se montrer proche du réel, n'est-ce pas se tenir au plus près d'un mouvement continuel ? "La liquidité de la vie nous enjoint en permanence à nous assouplir."

Émission enregistrée en septembre 2016