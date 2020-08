Déjouer les pièges de la perversion avec Jésus

Les rayons des librairies regorgent d’ouvrages consacrés à la manipulation. Mais les livres traitant de ce sujet d’un point de vue spirituel sont une denrée rare. C’est le constat qu’a fait Lytta Basset : "J’ai été très surprise de voir que Jésus avait été confronté à toutes les formes de la perversion que nous pouvons repérer aujourd’hui : manipulation, mensonge, distorsion des paroles, perversion, refus total de l’altérité jusqu’ au meurtre. Au fur et à mesure de la lecture des Évangiles, je voyais que nous avions des ressources spirituelles pour faire face à tous ces comportements destructeurs." La théologienne et bibliste signe l'ouvrage "Faire face à la perversion" (éd. Albin Michel).

Faire face au mal pour lutter contre

Des petits mensonges à la grande médisance, des abus sexuels aux manipulations psychologiques, du harcèlement en entreprise à la cruauté ordinaire en famille : la perversion fait des ravages dans notre société. Lytta Basset invite à faire face et à "se remettre debout face à personne qui a un comportement destructeur et se ré- enraciner dans ce qu’il y a de plus solide en nous". Comment comprendre ce qu’est la perversité ? Comment y faire face et la traverser ?

Sortir de la logique des bons et des méchants

"Le noyau de la perversion, c’est le refus de l’altérité parce que je ne suis pas assez assise dans ma propre identité et j’ai besoin de t’annexer à moi pour exister", explique-t-elle. Tout au long des pages de son ouvrage, Lytta Basset insiste sur le fait que personne n’est à l’abri d’un dérapage. "Il n’y a pas d’un côté les pervers narcissiques et d’un autre côté les blanches colombes qui ne sont que les victimes. Vous pouvez déraper facilement sur cette pente là", prévient la théologienne, qui parcourt les Évangiles pour nous montrer comment Jésus lui-même a rencontré sur sa route le mensonge, l’hypocrisie, l’accusation et le harcèlement.

Lytta Basset nous offre de véritables outils et ressources spirituelles pour faire face aux personnes engluées dans ces mouvements pervers. Avec en ligne de mire, un objectif : "aider la personne à retrouver l’usage de la parole et à faire sauter l’interdit de penser". Et cela en faisant confiance au Christ qui dit : "Mettez dans vos cœurs de ne pas vous soucier d’avance de vous défendre. Moi je vous donnerai une bouche et une sagesse à quoi ils ne pourront pas s’opposer ni contester." (Luc, 21, 12-19)

Émission d'archive diffusée en 2019