"Demeurez dans mon amour"

Chaque matin, à 7h45 et 8h45, Dialogue RCF vous propose de prier en union avec tous les chrétiens du monde à partir des textes choisis et des méditations préparées par les soeurs de Grandchamp en Suisse. A retrouver en podcast sur rcf.fr tous les jours. Ci-dessus, le premier de la semaine, en introduction à la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque jour, ces podcasts seront accompagnés de méditations préparées par des chrétiens orthodoxes, catholiques ou protestants du Pays d'Aix.

A Aix-en-Provence :

- conférence-débat par Zoom le jeudi 21 janvier à 18h30 avec Mgr Dufour, archevêque du diocèse d'Aix-et-Arles, et Soeur Bénédicte, Diaconesse de Reuilly, sur le thème : "L'unité des chrétiens : passé, présent... futur ?" Pour s'inscrire et recevoir les codes : cougard.pa@wanadoo.fr

- spectacle en ligne de la Sketch Up Compagnie, EcoloSwing, samedi 23 janvier à 20h. Tous les renseignements ici. Un spectacle qui mêle réflexion chrétienne, fables inspirées de La Fontaine et écologie. S'inscrire par mail pour recevoir les codes (inscriptions possibles jusqu'à 19h30. 10€ par personne).

- temps de prière au temple de la rue Villars dimanche 24 janvier à 10h (à l'étage), avant le culte avec cène, en présence des paroissiens de la rue Villars et de la paroisse catholique Notre-Dame de l'Arc et avec ​la participation des chanteurs du "Joyfully Gospel". Petit nombre de places possibles (en raison des distanciations physiques obligatoires).

- célébration oecuménique par Zoom lundi 25 janvier à 18h30. Tous renseignements à venir pour l'inscription : http://www.protestants-aix.fr

A Marseille :

- vendredi 22 janvier à 20h30, soirée de chants et de louange à l’église Saint Ferréol (sans assemblée, retransmission sur la chaîne YouTube des chrétiens de Marseille), animée par une chorale réunissant des chrétiens de neuf églises chrétiennes de Marseille.

- samedi 23 janvier de 9h à 12h30, rencontre prêtres-pasteurs sur le thème de la mission : "Evangéliser sur le net et dans l’entreprise" à l'église Saint Férréol. Une rencontre organisée par le diocèse de Marseille et le Pôle Marseille de la Fédération Protestante de France. Inscriptions obligatoires : olivier.raoulduval@gmail.com

- dimanche 24 janvier à 16h, célébration œcuménique organisée par les protestants au temple de la rue Grignan, en présence de plusieurs pasteurs, de Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, du père Sébastien Garnier, prêtre orthodoxe, une soeur anglicane et des représentants de la communauté arménienne apostolique de Marseille. Retransmission sur la chaîne YouTube du temple de la rue Grignan et sur Dialogue RCF.