Cette émission a pour invitées Claudette Blanchard et Pascale Marchal, toutes deux professeurs de lettres, qui, en écho à la chanson d’Anne Sylvestre (morte quelques jours avant) : « Écrire pour ne pas mourir », viennent témoigner du pouvoir de l’écriture en temps de confinement. Cette période frustrante et angoissante à beaucoup d’égards peut en effet se révéler libératrice en donnant à l’imaginaire toute sa place dans nos vies habituellement trop pleines de réel.

Par le biais d’une rencontre quotidienne par la plate-forme zoom, elles ont développé - avec Adeline Gouarné - le thème réjouissant d’un « Guide du Roublard en Absurdistan », un pays de rêve où tout est possible. Faire vivre l’esprit en profitant de l’immobilité forcée du corps et rythmer les journées par cette exploration des images et ressources enfouies, nous renvoie à Noël dans son acception le plus merveilleuse : celle d’une naissance improbable accueillie avec un coeur d’enfant.