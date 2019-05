Y a-t-il un matin, une aurore au bout de la nuit ? Les ténèbres ne peuvent-elles que nous faire trébucher et gémir en un « pourquoi » infini ? Et si ces ténèbres nous donnaient d’apercevoir une lueur jusqu’alors inaperçue ? Lorsqu’il n’y a plus d’espoir, c’est alors que peut naître l’espérance, C’est alors que le « pourquoi »peut se transformer en un « oui » immense à la Vie. Ils sont 15 à témoigner de cette vie qui jaillit là où on ne l’attend pas, De cette fertilité de la nuit, enceinte d’une clarté que rien ne peut plus éteindre. L’espérance est comme la flamme d’une bougie, se propageant de bouche à oreille, de cœur à cœur. Il suffit peut-être d’être prêt à l’accueillir…