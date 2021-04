Etienne Grieu: "les questions qui touchent l’Eglise résonnent au Centre Sèvres"

Une formation ouverte sur les questions contemporaines

"Dans mon itinéraire, j’ai beaucoup reçu de la part de personnes très modestes. Depuis plusieurs années, avec d’autres théologiens du Centre Sèvres, nous revisitons de grandes questions théologiques en passant par l’écoute de personnes marquées par la très grande précarité. En ce moment, nous travaillons sur la question du salut. Que découvre-t-on sur ce salut quand on écoute des personnes qui ont connu de grosses galères ?" explique Etienne Grieu, président du Centre Sèvres.

Le Centre Sèvres est un lieu incontournable de la philosophie et de la théologie jésuite. "On forme des futurs responsables de l’Eglise. Il y a deux facultés : philosophie et théologie. Ainsi que d’autres départements qui permettent des ouvertures sur d’autres questions. On forme des personnes pour être une colonne vertébrale, mais ouvertes sur l’écoute des questions que nos contemporains portent. Surtout pas des personnes bourrées de certitudes" ajoute-t-il.



Une contribution à la réflexion de l'Eglise de France

On compte au Centre Sèvres pas moins de 300 étudiants, dont la majorité sont des religieux ou des religieuses de beaucoup de pays du monde. "Il y a aussi des laïcs, des prêtres ou des séminaristes diocésains. Cette diversité est très importante. On apporte une contribution à ce qui se réfléchit dans l’Eglise de France : la bioéthique, la fin de vie, la place des femmes. Les questions qui touchent l’Eglise résonnent au Centre Sèvres" lance Etienne Grieu.

"On est un lieu de formation marqué par une tradition spirituelle. Il y a une sorte d’enracinement dans cette expérience spirituelle. Ce qui permet une grande liberté et une grande ouverture pour se laisser bouleverser par des tas de choses, qui sont très importantes à entendre. On attache beaucoup d’importance dans le discernement, car c’est le signe que Dieu est à l’œuvre" conclut le directeur du Centre Sèvres.