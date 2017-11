Guérir de la jalousie

"La Bible est porteuse de connaissances anthropologiques très profondes qui nourrissent la psychanalyse." Même si la notion d'inconscient n'était pas formulée ainsi par les rédacteurs de la Bible, ceux-ci en ont fait l'expérience. "L'inconscient a toujours mû l'homme", nous dit Marie-Reine Mezzarobba et c'est dès les récits de la création du monde qu'ils nous parlent de la jalousie. Pour la bibliste et théologienne, professeur d'anthropologie chrétienne, il la Bible nous aide justement à reconnaître les symptômes de la jalousie. Elle publie "Ce que dit la Bible sur la jalousie" (éd. Nouvelle cité).



Souvent quand on désire l'objet que l'autre possède, on le désire quand il le possède

Dire la jalousie, en repérer les symptômes

"La jalousie est quelque chose qui s'oppose à la vie en moi", observe Marie-Reine Mezzarroba. Qui n’a pas connu la morsure de la jalousie? Cette brûlure qui survient dès l’enfance mais que souvent on préfère nier. Ainsi, la bibliste conseille-t-elle de se méfier d'une enfant qui couvrirait de baisers et de cadeaux son petit frère ou sa petite sœur. Au contraire, elle conseille de mettre un mot sur ce que l'enfant éprouve. "si l'adulte met un mot dessus, c'est qu'il sait et cela rassure l'enfant."

La jalousie c'est vouloir la vie chez l'autre

Le jaloux veut-il ce que l'autre a ou ce que l'autre est? Souvent quand on désire l'objet que l'autre possède, on le désire quand l'autre le possède. Ainsi, le mouvement de la jalousie c'est désirer une vie que l'on croit présente chez l'autre et pas chez soi-même. On se rend compte que l'autre est heureux et on se dit "et moi?". Le jaloux voudrait être comme l'autre.

Adam et Ève, Caïn et Abel... Dès les récits de la création, la Bible parle de la jalousie. Si les rédacteurs de la Genèse évoquent ce penchant très humain, c'est bien qu'ils en ont fait eux-mêmes l'expérience, explique Marie-Reine Mezzarobba. "Ils savent que la jalousie existe dans leur cœur et qu'elle est un poison."



Être jaloux, se prendre pour Dieu

Ainsi, au jardin d'Eden, quand Dieu interdit un arbre à Adam et à Ève, "il signifie une altérité": il dit à l'homme "tu n'es pas moi". Ce que le serpent dit à l'homme c'est que s'il ne possède pas tous les arbres, il n'a rien. Le péché originel ainsi décrit dans la Genèse c'est que l'homme n'accepte pas de ne pas tout avoir, il refuse de ne pas tout posséder, de n'être pas Dieu, en somme.

"On n'est jaloux que de Dieu", disait Denis Vasse, jésuite et psychanalyste. Éprouver de la jalousie, c'est vouloir posséder la vie, ne pas dépendre de Dieu, vouloir être Dieu. C'est refuser de voir que la vie se reçoit et ne se possède pas. Ainsi, pour sortir de la jalousie, est-il nécessaire de consentir au manque.