Hasekura Rokuemon Tsunenaga, un samouraï au Vatican (1/4)

Émission n°1 : Les origines de l’ambassade du samouraï Hasekura Rokuemon Tsunenaga

Au XVIIe siècle, dans un Japon convoité par les commerçants et les missionnaires européens, le jeune samouraï Hasekura Rokuemon Tsunenaga se retrouve au cœur des relations diplomatiques entre l’Extrême Orient et l’Occident. Pour permettre à Hasekura de laver l’honneur de sa famille accusée de corruption, le daimy? de Sendai, Date Masamune, le charge d’aller en Europe pour établir une alliance commerciale et missionnaire avec l’Espagne. Dans cette première émission, découvrez la personnalité d’Hasekura et de ses compagnons de route dont le Bienheureux Père Franciscain, Luis Sotelo.