Hasekura Rokuemon Tsunenaga, un samouraï au Vatican (3/4)

Émission n°3 : Hasekura Rokuemon Tsunenaga, un samouraï chrétien à Rome.

Après ce périple, le samouraï parvient à rencontrer le roi d’Espagne Philippe III, mais celui-ci hésite à se positionner quant à la création d’un traité d’alliance commercial et les envoie à Rome pour obtenir l’accord du Pape. Arrivés à Rome, Hasekura – s’appelant après son baptême en présence du roi d’Espagne, Don Felipe Francisco – et le fr. Luis Sotelo rencontrent le pape Paul V. Ayant reçu des tristes nouvelles sur les persécutions des chrétiens au Japon, celui-ci hésite également à se positionner et renvoie l’ambassade vers le roi d’Espagne. Reflets de la géopolitique européenne de l’époque, les péripéties vécues par le samouraï et son compagnon religieux montrent les difficultés d’une géopolitique voulant réunir l’aspect commercial et missionnaire sans perdre le statut quo du pouvoir actuel.