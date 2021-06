Hasekura Rokuemon Tsunenaga, un samouraï au Vatican (4/4)

Émission n°4 : De l’espoir à la déception, l’échec de l’ambassade et ses conséquences.

L’échec prévisible de la mission d’Hasekura et de Luis Sotelo remit alors en question l’avenir des relations entre l’Occident et l’Extrême Orient. De retour au Japon, touché par l’échec du traité d’alliance entre le Japon et l’Espagne, le daimy? Date Masamune changea sa position favorable face au christianisme et soutint la politique isolationniste et antichrétienne du Shogun. Découvrez dans cette dernière émission, la triste fin de Hasekura et de Luis Sotelo qui en revanche à la dernière étape de leur vie n’ont qu’une seule et unique ambition et non mélangée avec d’autres intérêts, c’est-à-dire l’amour et la fidélité absolue au Christ jusqu’au bout.