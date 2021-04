du lundi au vendredi à 12h10 et 19h25

Dominique nous invite à la réflexion à partir de textes d'auteurs. Une philosophie de la vie qui nous ramène à la préhension du quotidien. Des situations où chacun peut trouver les clés d'une forme de sagesse et de distanciation avec les contingences matérielles qui nous envahissent et qui nous polluent. Une tentative d'élévation vers l'essentiel, vers ce qui nous grandit et nous sublime.