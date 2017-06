JÃ©sus le plus grand des poÃ¨tes, selon fr. Gilles Baudry [2/5]

On pourrait croire la poésie réservée à une élite intellectuelle, à ceux dotés plus que les autres d'une sensibilité aiguisée. Or, la poésie, nous la vivons tous et elle nous concerne tous. Mieux, vie spirituelle et poésie se nourrissent mutuellement, et se révèle l'une l'autre. "Chaque personne a son jardin secret: je pense que chaque personne a sa poésie." Parmi les moines de l'abbaye de Landévennec, Frère Gilles Baudry est connu pour ses poèmes. Il a notamment publié "Demeure le veilleur" (éd. Ad Solem, 2013).



"La poésie, c'est un sentiment de présence"

Nulle autre psalmodie / que les versets du vent / dans les roseaux

le friselis du lac / de la rivière en allée vers la mer

plain-chant / au voisinage des abeilles / où tu te tiens

témoin ravi / du silence visible par beau temps

Gilles Baudry, "Demeure le veilleur"

Fr. Gilles Baudry, moine et poète

"La priorité c'est le Christ." Depuis près de 40 ans, fr. Gilles Baudry publie ses textes, dont certains ont été traduits en plusieurs langues. Poète et moine, deux vocations "différentes, mais qui convergent". On est loin de l'artiste maudit, ténébreux et écorché vif. Et cependant, le bénédictin éprouve lui aussi ce qu'il nomme "un tourment d'infini". "L'artiste est aimanté par quelque chose, par ce qui le dépasse, il a le pressentiment d'un au-delà, mais toujours à travers le sensible."



C'est au silence que tout poète voudrait demander de lui accorder la grâce des mots qui portent la rosée

Des mots inouïs qui font leur nid dans le creux de l'oreille écarquillée

des mots qui vont pieds nus, mendier dans les prières pauvres la miséricorde, le pain blanc des oiseaux ou la manne des anges

des mots sans voix, parfois, dans l'indicible de l'amour ou du malheur sans fond

des mots qui ferment leurs paupières par pudeur

des mots qui fondent de gratitude comme neige au soleil ou se retire comme neige au soleil par peur d'endire trop ou pas assez

Gilles Baudry

la poésie, une école de l'écoute et du regard

"J'essaie de dégager ce qu'il y a d'éternel, et qui nous attend, qui attend l'humilité des plus simples merveilles." Ainsi fr. Gilles Baudry décrit-il sa vocation de poète. Pour lui, tout est question de réceptivité. Du regard que l'on pose sur les choses banales du quotidien. "Une journée, même toute simple, ça peut paraître répétitif, mais si vous l'habiter ce n'est pas répétitif." Finalement, "la mission c'est peut-être d'être".



Le christ, "prince des poètes"

"C'est lui le vrai poète, le seul." Le Christ a écrit sur le sable, et encore on ne sait pas ce qu'il a écrit. Il n'a pas non plus laissé de poèmes. Et cependant, ses paroles dans les Évangiles, les Béatitudes par exemple ont "une rythmique extraordinaire", note fr. Gilles Baudry. Il ajoute: "Et surtout, il avait une présence: la poésie c'est un sentiment de présence."