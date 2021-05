John Rabe, le juste de Tankin (3/4)

Émission n°3 : John Rabe, le bouddha vivant de Nankin

A la fin de l’année 1937, John Rabe multiplie les initiatives pour sauver la vie des habitants de Nankin. Il n'hésite pas à se mettre en danger face aux militaires japonais qui ne respectent pas toujours la neutralité de la zone de sécurité créée pour protéger les Chinois. Nazi idéaliste, complètement ignorant de la situation de l’Allemagne où il n’était plus retourné depuis plus de 20 ans, John Rabe n’avait pas saisi le véritablement sens doctrinal du nazisme. Il écrivit par deux fois au Führer pour l’informer de l’attitude inadmissible des alliés japonais de l’Allemagne et lui demander d’intervenir. Ses courriers restèrent sans réponse. Par son action, John Rabe sauva la vie de 250 000 personnes. Surnommé l’Oskar Schindler de la Chine, il fut aussi appelé par les Chinois : le bouddha vivant de Nankin