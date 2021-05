John Rabe, le juste de Tankin (4/4)

Émission n°4 : John Rabe, le héros bien aimé des Chinois mais ignoré des Occidentaux

« Nul n’est prophète en son pays ». Ce dicton décrit bien la situation de John Rabe quand il fut obligé de rentrer en Allemagne en Février 1938 sur ordre de Siemens. Toujours solidaire et engagé pour les Chinois, John Rabe multiplia les conférences pour témoigner de la barbarie japonaise et des exactions des alliés du Reich. Par conséquent, soupçonné de collaboration avec la Chine, John Rabe eut des ennuis avec la Gestapo. A la fin de la guerre, ce fut autour de l’URSS et de la Grande Bretagne de vouloir le condamner pour nazisme. Les témoignages de ses amis européens en Chine et des Chinois lui permirent d’échapper à une condamnation, mais il n’échappa pas à la pauvreté qui l’accompagna jusqu’à la fin de sa vie en 1950. Seuls les habitants de Nankin essayaient de sortir John Rabe de l’anonymat affligé par sa propre patrie et lui proposèrent de revenir en Chine mais il refusa. Comme Matteo Ricci, John Rabe est l’un des rares Occidentaux figurant dans l’Histoire et la Mémoire de la Chine. Messager de la paix, son amour pour le respect des Hommes et ses valeurs rayonnent toujours en Chine où il existe une fondation John Rabe et même l’Allemagne commence à le découvrir.