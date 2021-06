Juliette Brunet, iconographe

On ne peint pas une icône, on l'écrit. Au delà de l'oeuvre, c'est une vraie mission pastorale que Juliette Brunet partage avec son mari, Jean-Pierre, diacre.



Elle nous dévoile le travail de l'iconographe et le sens de l'icône au micro d'Odile Auger.



www.ecriture-icones.fr