L'Abbaye Saint Victor de Marseille (1/2)

Marseille : le Vieux Port et Notre Dame de la Garde ; tous les touristes connaissent ce son cliché emblématique. Mais combien de milliers d'automobilistes et de piétons passent régulièrement sur les quais du Vieux Port sans toujours apercevoir, perché sur le flanc d'une colline, un vieux bâtiment aux pierre blondes et aux allures de forteresse ? Beaucoup cependant connaissent au moins son nom, mais peu les richesses culturelles et spirituelles que recèle cette église, dont le vrai titre est d'ailleurs : abbaye, l'abbaye Saint Victor ? Notre balade spirituelle nous mènera, aujourd'hui et la semaine prochaine, jusqu'à ce trésor de l'histoire marseillaise, dont nous allons decouvrir ensemble les trésors.