L'Abbaye Saint Victor de Marseille (2/2)

Notre balade spirituelle nous a déjà introduits la semaine dernière dans le riche patrimoine historique et spirituel de l'abbaye Saint Victor à Marseille. Et nous avons mesuré combien elle avait contribué au rayonnement de la foi chrétienne dans toute une partie de la France, au travers des aléas de l'histoire. Pour cette deuxième émission, il nous reste à poursuivre nos découvertes, pour mieux saisir l'âme de ce haut lieu, et voir comment cette foi s'exprime encore de nos jours, et quelles traditions originales la piété populaire y maintient.