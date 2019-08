L'amitié, le testament spirituel du Christ

"Dans l'amitié, je trouve le repos." Que serait une vie sans le regard bienveillant de l'ami ? Sans ce quelque chose "d'inconditionnel" ? Si l'amitié quand elle est blessée, peut faire tant de mal, c'est bien qu'elle est précieuse. Elle est aussi une relation à bâtir ensemble, une œuvre commune. Mgr Jean-Paul Vesco est l'auteur d'un très bel essai sur le sujet, tout simplement intitulé "L'amitié" (éd. Bayard).



"L'amitié est extraordinairement et universellement humaine et donc extraordinairement sacrée"

L'amitié, plus forte que la mort

L'évêque d'Oran confie tout au long de son essai des amitiés qui ont marqué sa vie. Il y a eu Xavier, avec qui il a partagé une amitié forte, une "aventure humaine" jusqu'à son décès. "Une amitié qui a ouvert la porte à des tas d'autres amitiés." Ce qui fait dire au dominicain qu'il y a du sacré dans l'amitié : "L'amitié est plus forte que la mort", parce qu'elle est une "une réalité à la fois extraordinairement et universellement humaine et donc extraordinairement sacrée".

"L’amitié porte en elle une telle espérance de compréhension mutuelle en profondeur, que cette promesse court à tout instant le risque d’être déçue", écrit Jean-Paul Vesco. Son ouvrage est une aide précieuse pour considérer et relire nos relations d'amitié. Il nous éclaire notamment sur l'indispensable pardon qui enrichit l'amitié.

qu'est-ce que l'amitié ?

On en fait tous plus ou moins l'expérience, il y a l'amour amoureux et l'amour d'amitié qui sont deux types de relations bien distinctes. Et pourtant, Mgr Vesco soutient qu'"il n'y a pas d'amour amoureux qui tienne sans qu'il se tisse d'amour d'amitié".

Pour lui, l'amitié au sein du couple n'a rien à voir avec ce sentiment qui remplace l'amour quand celui-ci délaisse les conjoints au fil du temps. "L'amour amoureux devient conjugal quand il se conjugue avec un amour d'amitié, qui est fait de ces petits riens du quotidien, de cette confiance qui naît." L'évêque d'Oran invite d'ailleurs les couples à questionner leur amour conjugal au regard de la relation d'amitié.

L'eucharistie, lieu privilégié de l'amitié

L'amitié, c'est "le testament spirituel du Christ", nous dit l'évêque. Après nous avoir éclairé sur la profondeur de ce lien, il invite le chrétien à questionner sa relation au Christ au regard de l'amitié. "Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître." (Jn 15,15) Dès lors, le propos de Mgr Vesco prend une densité particulière, quand il se fait l'héritier de Charles de Foucauld, Christian de Chergé ou Mgr Pierre Claverie, tous trois témoins de l'amitié en terre musulmane.

"Se pourrait-il que [le Christ] exulte de joie et de gratitude à la naissance de cette relation d’amitié dont il se sentirait presque un peu indigne ?", se questionne Mgr Vesco. L'amitié, ainsi nomme-t-on le lien avec le Dieu de la Bible qui en Jésus Christ nous appelle "ami".

Émission diffusée en juin 2017