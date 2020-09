"L'amour a créé l'homme, l'humilité l'a délivré"

Cette semaine, le Père Dumoulin nous invite à prier avec des poèmes de Sainte Hildegarde de Bingen, docteur de l'Eglise et moniale bénédictine, mais aussi mystique, naturaliste et compositrice. Aujourd'hui nous écoutons des extraits des visions de Ste Hildegarde sur l'humilité, décrites dans Scivias et le livre des Oeuvres Divines.