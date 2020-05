L'Espérance que le Christ nous donne 1/5

L'actualité peut donner des raisons de désespérer. Désespérer des hommes, désespérer du monde et pourquoi pas désespérer de Dieu ?

Mais alors, que fait-on de l'espérance qui est l'une des trois vertus théologales du christianisme avec la foi et la charité ?



"Il y a une certaine inquiétude ambiante"

L'espérance est-elle une question qui traverse toute la société ? "Il y a une certaine inquiétude ambiante liée en partie à l'accélération des rythmes de vie, effet collatéral de la mondialisation et donc la perspective que ce qui se passe et ce qui se vit n'est plus à leur mesure et les dépasse, avec aussi différents signes préoccupants, à la fois par rapport à l'évolution de la société, le durcissement de certaines positions, les questions écologiques...", constate le frère Loïc Bournay, dominicain dans une petite communauté de Clermont-Ferrand ( Puy-de-Dôme). "On pourrait rapprocher l'espoir ou l'espérance de quelque-chose qui est à venir qu'on n'a pas encore ou qu'on ne vit pas encore, qui procure un certain bonheur".

L'un de enjeux, note le frère, est de se projeter dans la durée, d'apprendre et de faire l'expérience qu'on n'a pas tout tout de suite, qu"on ne peut pas tout vivre en même temps et qu'on n'en est pas plus malheureux, bien au contraire. "Cela demande de se positionner différemment et de ne pas être dans une recherche permanente d'une satisfaction immédiate du désir".

ESPOIR ET CONFIANCE : DES SYNONYMES ?

L'espoir est le fait d'attendre avec confiance la réalisation de quelque-chose.

Dans le langage courant, on peut parler d'espérance sur le plan des relations humaines. Cela se rapporte en général plus à des personnes qu'à des choses. Dans la même lignée, l'espérance chrétienne vise bien la relation à Dieu.



UNE VERTU QUI EST UN DON DE DIEU

"L'espérance est un don de Dieu, qui n'est pas donc d'abord une activité humaine, même si la manière dont nous agissons va nous disposer à la recevoir", précise Loïc Bournay, interrogé par Véronique Alzieu. Ce n'est pas parce que nous décidons d'espérer qu'on y arrive. Loin de la méthode Coué donc.

Est-ce l'attente d'un bonheur pour après notre vie terrestre ?

"Le meilleur est encore à venir"

La réalisation ultime de l'espérance dans la perspective de la théologie chrétienne en effet n'est pas pour cette vie présente. Mais cela ne veut pas dire que ce serait tout pour après et rien pour maintenant ! C'est aussi cela qui introduit une dynamique et qui nous met en marche. " Le meilleur est encore à venir, dans la vie bienheureuse mais peut-être aussi dans cette vie présente".