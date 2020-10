L’immaculée : au cœur du calme de la nature, un centre spirituel thérésien !

Après une grande partie d’année compliquée, une fermeture temporaire due à la situation sanitaire, le centre spirituel diocésain l’Immaculée à Chaillé-les-Marais reprend ses activités en ce moment. Un lieu au cœur du marais poitevin, éloigné du bruit et de la ville, en connexion avec la nature par son parc de deux hectares. Une équipe salariée et bénévole anime le site, aidée par la fraternité missionnaire de la Plaine, des laïcs associés, pour qui l’Immaculée reste un lieu source. Le 6 septembre, la fraternité a laissé en dépôt au centre des reliques des parents de Sainte-Thérèse, Louis et Zélie Martin. Sainte Thérèse, inspiratrice du Père Martin le fondateur des congrégations de la Plaine, veille toujours sur le centre, et reste une des sources spirituelles importantes des différentes propositions du lieu tout au long de l’année.