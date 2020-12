L'Impératrice Théophano : Une Byzantine à la tête l'empire romain (2/4)

L’impératrice Théophano et le choc des cultures : Dès son arrivée en Occident (972), le charme et le raffinement de cette belle orientale suscitent la curiosité et l’admiration de ses sujets. De culture grecque, l’impératrice Théophano se différencie de la cour impériale par ses vêtements, ses pratiques religieuses, son intelligence et sa diplomatie. A travers cette émission, il s’agira de montrer la manière dont cette jeune impératrice a su enrichir, voire même dynamiser le Saint Empire Romain Germanique sur le plan culturel, religieux et politique.