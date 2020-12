L'Impératrice Théophano : Une Byzantine à la tête l'empire romain (3/4)

Théophano et Othon II, reflet de l’union de l’Orient à l’Occident : Mariage d’amour, l’union entre Théophano (12 ans) et Othon II (17 ans) se caractérise par une véritable complémentarité, voire complicité culturelle et politique. Déjà un an après leur mariage, ensemble, les deux époux se voient obliger d’œuvrer pour le rayonnement de l’Empire après le décès inattendu d’Othon Ier (973). Dans cette émission, il s’agira d’aborder cette période où l’empereur et l’impératrice défendent ensemble le bien de leur empire, parfois même contre les ambitions de la belle-mère de Théophano, l’impératrice Adélaïde.