L'Impératrice Théophano : Une Byzantine à la tête l'empire romain (4/4)

Théophano, une byzantine à l’origine de la paix et du maintien de l’ordre en Occident. Après le décès de son époux Othon II en 983, l’impératrice Théophano se retrouve désormais seule face à la lourde charge du gouvernement. Diplomate et perspicace, Théophano réussit malgré tout à pacifier l’Empire et à étendre son influence dans toute l’Europe grâce à des alliances avec les royaumes voisins, en assurant aussi la succession de son fils Othon III au trône impérial. Femme forte, aimée et respectée de ses sujets et de la plupart des rois européens, Théophano s’éteindra paisiblement dans sa 32ième année en pénitente après s’être dignement préparée à la mort en bonne chrétienne.