La comédie musicale "jésus le don d'une vie" de passage à Marseille

Depuis près d'un an, la comédie musicale "jésus le don d'une vie" parcourt la France.

Elle arrive chez les 9 et 10 novembre prochains à Marseille et Marignane.

En tout, 36 comédiens et chanteurs donnent vie au texte des évangiles à travers les yeux d'une famille juive qui rencontre le Christ.