La laïcité, une chance pour Dieu (2/5)

Il y a ceux qui disent qu’elle empêche de vivre librement la religion et ceux qui la réclament plus forte et plus coercitive : plus d’un siècle après sa mise en place, la laïcité à la Française n’en finit pas de susciter passions et prises de position.

Entre ceux qui en veulent moins et ceux qui en veulent plus, la tentation est d’anéantir l’adversaire dans un face-à-face binaire.

Et si nous déposions les armes pour comprendre que la laïcité est non seulement une chance pour vivre la pluralité en société, mais aussi une chance pour Dieu ?

Dieu est fatigué d'être utilisé à tort et à travers !

Marie-Christine Bernard est théologienne, antropologue, auteure de nombreux ouvrages, dont « La laïcité ça repose Dieu » (ed.Le Passeur)

Elle monte aussi sur scène dans un spectacle "Et si Dieu était laïc ? "