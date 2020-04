La liberté chrétienne

S'il y a une chose chère à tous, c'est la liberté. Cette notion et la manière honnête de l'exercer sont pourtant l'objet d'un certain nombre de malentendus et de désillusions douloureuses...

Sophie Paillusson interpelle le père Paul-Antoine Drouin sur la réalité de la liberté, pour la société, pour chacun et vis-à-vis de Dieu.