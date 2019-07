À la recherche du trésor enfoui dans nos cœurs, avec Jean Vanier

Mort de Jean Vanier, fondateur de l'Arche - Fondateur de la communauté de L'Arche, Jean Vanier s'est éteint dans la nuit du 6 au 7 mai 2019 à l'âge de 90 ans. Il avait consacré sa vie à l'accueil des personnes handicapées.

> Cliquez ici pour consulter notre dossier spécial

Pour donner une image présentable, pour paraître fort, énergique, compétent, voire compétitif, nous vivons parfois à la surface de nous-mêmes. Et nous finissons par croire que ce que nous donnons à voir est ce que nous sommes. Or ce que nous sommes est souvent profondément enfoui en nous. Et c'est une véritable libération que de le découvrir.

En 2017, Jean Vanier était l'invité de Halte Spirituelle à l'occasion du Carême. Après l'annonce de son décès, RCF vous propose de réentendre son émission par Véronique Alzieu. Un témoignage saisissant de simplicité et de profondeur.



La peur, la grande question humaine

"J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché." (Gn, 3, 10) Dans la Genèse, Adam avoue à Dieu sa peur parce qu'il est nu : la nudité, pour Jean Vanier, est ici le symbole de notre faiblesse. De quoi a-t-on peur ? On a peur "de nos fragilités, de nos manques, nos vides".



Peur de l'autre, peur de soi

"C'est peut-être ça une des plus grandes peurs : que l'autre découvre ma faiblesse", dit Jean Vanier. Le désir d'être respecté, honoré, vu comme quelqu'un de bien, bien souvent nous constitue et fait partie de notre identité. Parfois on confond cela avec le besoin d'être aimé.



dans un monde compétitif, se découvrir tout autre

Dans un monde où l'on fait plus volontiers le pari de la force, de la compétitivité, il nous faut parfois vivre une épreuve pour comprendre les choses autrement. Mauvaise santé, rejet, perte de travail... Quand on subit une perte, cela nous amène à nous mettre sur un autre niveau. "Si je subis une perte et que quelqu'un m'aime et me respecte, je découvre autre chose." C'est l'exemple d'Ignace de Loyola, grand chef de guerre au XVe siècle en Espagne, qui a vécu un changement radical et profond à la faveur de l'épreuve de la maladie. "Être aimé dans sa faiblesse", cela provoque une joie d'être aimé pour ce que l'on est.

Émission enregistrée en mars 2017