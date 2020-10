A la rencontre de Frédéric Caramia, fondateur du groupe Uni't

Dans l'émission Jeune +, rubrique "L'ombre agit dans la lumière", Frédéric Caramia, chanteur et metteur en scène, nous raconte comment il s'est tourné vers la foi, il nous parle de ses expériences et de son engagement...



Avec l'animatrice Emma Paradis, les chroniqueurs Charles Guillerault et Agathe Lafoy.