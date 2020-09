La Sainte Sophie : dans les tourments de l'histoire (4/4)

Détruite et reconstruite à plusieurs reprises, Sainte Sophie a connu le Sac de Constantinople puis la chute de Constantinople, l’essor et la chute de l’Empire Ottoman. Témoin d’une histoire compliquée, Sainte Sophie nous amène à réfléchir sur le sens de l’Histoire. La récente transformation de Sainte Sophie en mosquée doit-elle être considérée comme la fin d’une Turquie moderne et le retour à un régime conservateur et islamiste ?