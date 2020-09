La Sainte Sophie, un musée devient mosquée (1/4)

L’intention de Kemal Atatürk est claire : « L’homme politique qui a besoin des

secours de la religion pour gouverner n’est qu’un lâche ! Or, jamais un lâche ne

devrait être investi des fonctions de chef d’État ! ». Il n’y a pas de meilleure

occasion pour manifester l’indépendance vis-à-vis des religions en transformant un

bâtiment sacré en un musée. Un musée est une archive du passé, d’un autre temps.

Une mosquée en revanche est plus qu’un musée car en contact direct non

seulement avec le sacré, mais aussi avec l’homme du présent.