La sexualité masculine est-elle un problème ?

"Un mâle = des maux" : depuis plusieurs mois, les murs de nos villes sont placardées d'affiches féministes dénonçant la sexualité masculine comme violente et problématique. Dans l'élan des mouvements #MeToo ou #BalanceTonPorc, tous les hommes seraient-ils devenus des pervers sexuels nocifs pour les femmes ? La sexualité masculine ne peut-elle pas aussi être un cadeau au service de la relation ? On en parle avec nos invités, Pierre, prêtre, et Paul, père de famille.