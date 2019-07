Laure Sauvaitre - Trouver sa juste place pour être en paix

Christine Wachenheim

Mon parcours a été chaotique. Il m’a fallu du temps pour me réconcilier avec moi-même et me sentir apaisée. Dans ce monde en conflit, ma conviction est que pour être davantage en paix avec les autres, nous avons d'abord besoin de trouver la paix en nous. J'ai fondé PortesParole pour améliorer la relation à soi et aux autres : mieux nous connaître et faire la paix avec nos différentes parties de personnalité, mieux nous comprendre et faire de nos différences des complémentarités, améliorer notre communication, pour vivre et travailler ensemble de façon plus paisible. (http://www.portesparole.com).