Le chemin de la contemplation, pour tomber amoureux de Dieu

Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Catherine de Sienne... Autant de grands noms de la spiritualité chrétienne, des géants de la foi, des êtres d’exception qui ont vécu une union privilégiée avec Dieu. La voie mystique serait-elle réservée à une élite ? Nous, gens ordinaires, devons-nous nous contenter d’une foi disons plus raisonnable ? Dans son livre "Le moment contemplatif" (éd. Cerf), le dominicain Jean-Claude Lavigne fait l'éloge de la rencontre amoureuse avec Dieu. Rencontre que, tous, nous sommes tous invités à vivre.

"Être chrétien c'est fondamentalement être un contemplatif et quelqu'un d'amoureux de Dieu"

la Mystique ou la contemplation ?

Dans l'imaginaire chrétien, la mystique est souvent associée à un état de folie, voire de transe, tout en étant proposé comme le summum de la vie chrétienne. De quoi affoler le croyant prudent qui désirera se contenter d'une foi raisonnable... Sauf que, comme le rappelle le dominicain : "Être chrétien c'est fondamentalement être un contemplatif et quelqu'un d'amoureux de Dieu."

Mais comment tomber "amoureux de Dieu" ? La contemplation, c'est en quelque sorte "la première étape" de la relation à Dieu. Où l'on ressent la présence de Dieu dans notre vie. Vient ensuite cette fameuse "union mystique" dont parlent Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, en des termes passionnés d'amour. Avant d'en arriver là, propose Jean-Claude Lavigne, "il y a un christianisme amoureux à retrouver, à développer, à vivre".

La méditation chrétienne

Si la méditation est à la mode, même chez les chrétiens, il convient de distinguer ce qui est de l'ordre de l'expérience intérieure, qui sera déclenchée par des exercices, de la méditation chrétienne, qui " n'est pas du tout un exercice". Et qui, dans une perspective chrétienne, ne peut être vue comme "équivalente" à la méditation.

"La méditation chrétienne c'est un moment où on se rend disponible à une rencontre." Un moment privilégié où "l'on rencontre et où on est rencontré par quelqu'un, par un vivant, par Dieu". "Le but n'est pas de travailler une intériorité, mais de vivre une relation qui vous pousse en avant, qui vous déploie, qui vous invite à vivre une relation avec les autres." C'est dans cette expérience de contemplation que naît une amitié avec Dieu, et qui n'est pas de l'ordre de l'émotion... "cette assurance qu'entre lui et nous c'est une alliance indéfectible".

Être ami avec le christ et contempler dieu

La foi chrétienne est bâtie autour du dogme de l'incarnation : Jésus est vrai Dieu, vrai homme. "La grande impasse c'est de faire de Jésus un modèle humain, un modèle de sage ou de penseur." La relation que chacun est amené à vivre avec le Christ est une relation d'amitié. "Ce qui est important c'est qu'il nous rencontre encore aujourd'hui et que dans cette rencontre-là je change, c'est quelqu'un qui, lorsque je le rencontre, je change, j'ai envie d'être de plus en plus son ami... et j'entre dans une vie de plus en plus grande, large, vaste."

Émission d'archive diffusée en septembre 2019