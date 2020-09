Le dialogue inter religieux et culturel à travers l'Empereur Frédéric 2 (1)

Frédéric II, un Empereur à mi-chemin entre l’Orient et l’Occident

Né en 1192 à Jesi près d’Ancône, Frédéric II régna sur le Saint Empire de 1215 à 1250. Il fut Roi de la Germanie, de la Sicile, de la Provence-Bourgogne et roi de Jérusalem. Par ses parents de cultures différentes, son parcours, ses connaissances de la langue et du monde arabe, l’empereur Frédéric II apparaît ainsi comme un Lawrence d’Arabie des temps anciens, un précurseur du dialogue interculturel et interreligieux.